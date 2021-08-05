В чем польза арбуза и как правильно худеть, употребляя сладкую вкусность: советы диетолога
Как выбрать вкусный и сладкий арбуз. А диетолог дала советы, как правильно употреблять сладкую вкусность, чтобы избавиться от лишнего веса.
Арбуз действительно очень полезен! Он содержит много витамина C, каротина, фруктозы и глюкозы. Особенность этой ягоды в том, что она помогает выводить воду из организма и способствует выведению солей, – комментирует врач-диетолог в эфире канала «Украина».
За это его любит и певица Тина Кароль. И в сезон арбузов непременно сидит на специальной диете. Но врачи предупреждают – это может быть опасно.
Это миф. Когда человек питается исключительно глюкозой и фруктозой – это не полезно! Потому что приводит к резким «скачкам» инсулина в крови – как следствие аппетит еще больше усиливается и человек не похудеет, – объясняет диетолог.
Хотя так называемые разгрузочные дни с арбузом можно практиковать. Но и здесь надо знать меру.
Арбуз – очень сладкий продукт, поэтому его лучше употреблять в первой половине дня и ограничиваться порцией до 300-350 грамм, – отмечает эксперт.
И не спешите выплевывать из него семена. Ведь в одной столовой ложке содержится много ценных фитонутриентов и биологически активных веществ, в том числе и цитруллин, который способствует расширению сосудов. Но если вам трудно и неприятно их есть, можете сделать арбузный смузи – таким образом косточек не почувствуете, а весь спектр витаминов получите.
Напомним,