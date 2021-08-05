В чем польза арбуза и как правильно худеть, употребляя сладкую вкусность: советы диетолога

5 августа 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

Все статьи автора...

В чем польза арбуза и как правильно худеть, употребляя сладкую вкусность: советы диетолога
В чем польза арбуза и как правильно худеть, употребляя сладкую вкусность: советы диетолога
pixabay.com

Как выбрать вкусный и сладкий арбуз. А диетолог дала советы, как правильно употреблять сладкую вкусность, чтобы избавиться от лишнего веса.

Читайте такжеКак жить после развода: что делать в тяжелый период жизни – советы психолога
Журналисты «Ранку з Україною» отправились на рынок, где проверили несколько лайфхаков, как правильно выбрать арбуз. Первый – по «половыми различиями». Однако, выяснилось, что это самый настоящий миф. А вот второй – по звонкому звуку – не подвел. Но есть один фактор, который останавливает украинцев покупать сладкую вкусность – цена. Стоит ягода сегодня от 20 до 30 грн за килограмм. Но продавцы уверяют – совсем скоро цена пойдет на спад, ведь сезон только начинается. Но можно и раскошелиться, ведь, кроме вкуса, арбуз еще и очень полезен!

Арбуз действительно очень полезен! Он содержит много витамина C, каротина, фруктозы и глюкозы. Особенность этой ягоды в том, что она помогает выводить воду из организма и способствует выведению солей, – комментирует врач-диетолог в эфире канала «Украина».

В чем польза арбуза и как правильно худеть, употребляя сладкую вкусность: советы диетолога / pixabay.com

За это его любит и певица Тина Кароль. И в сезон арбузов непременно сидит на специальной диете. Но врачи предупреждают – это может быть опасно.

Это миф. Когда человек питается исключительно глюкозой и фруктозой – это не полезно! Потому что приводит к резким «скачкам» инсулина в крови – как следствие аппетит еще больше усиливается и человек не похудеет, – объясняет диетолог.

Хотя так называемые разгрузочные дни с арбузом можно практиковать. Но и здесь надо знать меру.

Арбуз – очень сладкий продукт, поэтому его лучше употреблять в первой половине дня и ограничиваться порцией до 300-350 грамм, – отмечает эксперт.

И не спешите выплевывать из него семена. Ведь в одной столовой ложке содержится много ценных фитонутриентов и биологически активных веществ, в том числе и цитруллин, который способствует расширению сосудов. Но если вам трудно и неприятно их есть, можете сделать арбузный смузи – таким образом косточек не почувствуете, а весь спектр витаминов получите.

Напомним,

Облако тегов

здоровье советы диетолога похудение арбуз как похудеть зож Полезные советы

Материалы по теме

Что происходит с нашим организмом после одной порции кофеина
ЗОЖ

Что происходит с нашим организмом после одной порции кофеина
Как жить после развода: что делать в тяжелый период жизни – советы психолога
Психология

Как жить после развода: что делать в тяжелый период жизни – советы психолога
Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога
Психология

Секс по дружбе: что надо знать об интиме без обязательств – ответ сексолога
Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания
ЗОЖ

Дефицит фолиевой кислоты ведет к развитию смертельного заболевания

Популярное на сайте

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Что купить в секс-шопе, если вы там впервые

Что купить в секс-шопе, если вы там впервые
Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?

Это опасно: почему воздерживаться от секса вредно?
Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Магнитные бури 30 июля 2021 в Украине

Популярное видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео

Олега Винника в день рождения фан-клуб удивил очень оригинальным подарком – видео
Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021

Супербабушка - смотреть онлайн 5 выпуск от 28.07.2021
МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)

МастерШеф. CELEBRITY: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 31.07.2021)
Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)

Говорит Украина: Заморенный голодом: почему отец не кормил сына (эфир от 29.07.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK