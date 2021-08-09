Главные признаки, что ваш кишечник не в порядке

Главные признаки, что ваш кишечник не в порядке

Как понять, что кишечник требует внимания?

Дискомфорт в животе

Постоянное желание съесть что-то сладкое

Любые неприятные ощущения в животе (боль, вздутие, диарея) могут свидетельствовать о проблемах с кишечником. Обратиться к врачу следует, если симптоматика не проходит более 7 дней и не вызвана пищевым отравлением.

Знаете ли вы, что кишечные бактерии выделяют белки, способные регулировать голод? Если человек употребляет слишком много сладкого, создается благоприятная для вредных бактерий среда. Они в процессе своей жизнедеятельности подавляют полезные бактерии и, как следствие, ослабляют регуляцию голода, человеку еще больше хочется сладкого.

Лень и слабость

Неправильная работа кишечника способна вызвать болезнь надпочечников, связанную с переутомлением, медлительностью, рассеянностью и апатией.

Непонятные колебания веса

Недостаток сна

Если вы худеете и поправляетесь, не меняя свои пищевые привычки, возможно, проблема заключается в сбоях в работе кишечника.

Большая часть серотонина, известного как гормон счастья, производится в кишечнике. Плохое состояние этого органа пищеварения может повлиять на настроение, в том числе на способность быстро уснуть и не просыпаться до утра.

Напомним,