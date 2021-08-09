Главные признаки, что ваш кишечник не в порядке
Как понять, что кишечник требует внимания?
Дискомфорт в животеживоте (боль, вздутие, диарея) могут свидетельствовать о проблемах с кишечником. Обратиться к врачу следует, если симптоматика не проходит более 7 дней и не вызвана пищевым отравлением.
Постоянное желание съесть что-то сладкое
Знаете ли вы, что кишечные бактерии выделяют белки, способные регулировать голод? Если человек употребляет слишком много сладкого, создается благоприятная для вредных бактерий среда. Они в процессе своей жизнедеятельности подавляют полезные бактерии и, как следствие, ослабляют регуляцию голода, человеку еще больше хочется сладкого.
Лень и слабость
Неправильная работа кишечника способна вызвать болезнь надпочечников, связанную с переутомлением, медлительностью, рассеянностью и апатией.
Непонятные колебания веса
Недостаток сна
Большая часть серотонина, известного как гормон счастья, производится в кишечнике. Плохое состояние этого органа пищеварения может повлиять на настроение, в том числе на способность быстро уснуть и не просыпаться до утра.
Напомним,