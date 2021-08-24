Магнитные бури 24 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури во вторник, 24 августа?

Солнечная погода 24 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитная буря , которая могла привести к ухудшению самочувствия украинцев накануне, поутихнет во вторник, 24 августа, когда наша страна будет праздновать День независимости, сообщают специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии солнца.

Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Во время магнитных бурь и после геомагнитных возмущений зависимые от погоды люди могут ощущать определенный дискомфорт, например, головные боли или скачки давления. Медики рекомендуют в дни бурь преимущественно отдыхать, отказавшись от активной физической или эмоциональной нагрузки.

Напомним,