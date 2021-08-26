Магнитные бури 26 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в четверг, 26 августа?

Солнечная погода 26 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитная буря окончательно сошла на нет, а четверг принесет нам благоприятную геомагнитную обстановку. Переживать о проблемах со здоровьем метеозависимым людям не придется.

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Во время магнитных бурь и после геомагнитных возмущений зависимые от погоды люди могут ощущать определенный дискомфорт, например, головные боли или скачки давления. Медики рекомендуют в дни бурь преимущественно отдыхать, отказавшись от активной физической или эмоциональной нагрузки.

Напомним,