Магнитные бури 27 августа 2021 в Украине
27 августа 2021 00:20
Магнитные бури 27 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 27 августа?
магнитные возмущения не будут источником дискомфорта в пятницу, 27 августа. Даже если вы являетесь зависимым от погоды человеком, в этот день не ощутите ухудшения состояния здоровья.
Солнечная погода 27 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.
Напомним,