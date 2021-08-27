Магнитные бури 27 августа 2021 в Украине

27 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 27 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 27 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 27 августа?

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Синоптики сообщают, что магнитные возмущения не будут источником дискомфорта в пятницу, 27 августа. Даже если вы являетесь зависимым от погоды человеком, в этот день не ощутите ухудшения состояния здоровья.

Солнечная погода 27 августа:      

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.

Напомним,

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