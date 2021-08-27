Магнитные бури 27 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в пятницу, 27 августа?

Солнечная погода 27 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитные возмущения не будут источником дискомфорта в пятницу, 27 августа. Даже если вы являетесь зависимым от погоды человеком, в этот день не ощутите ухудшения состояния здоровья.

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Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.

Напомним,