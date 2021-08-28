Магнитные бури 28 августа 2021 в Украине
28 августа 2021 00:20
Магнитные бури 28 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 28 августа?
магнитные возмущения останутся в прошлом и не будут беспокоить украинцев в первый выходной день на неделе. Отметим также, что для некоторых предприятий суббота, 28 августа, является рабочей.
Солнечная погода 28 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.
Напомним,