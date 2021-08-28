Магнитные бури 28 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 28 августа?

Солнечная погода 28 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитные возмущения останутся в прошлом и не будут беспокоить украинцев в первый выходной день на неделе. Отметим также, что для некоторых предприятий суббота, 28 августа, является рабочей.

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Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.

Напомним,