Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине
29 августа 2021 00:20
Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 29 августа?
магнитные возмущения не будут беспокоить украинцев в воскресенье, 29 августа, в день Третьего Спаса. Можете провести ближайшие сутки активно и без оглядки на метеорологические обстоятельства.
Солнечная погода 29 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.
Напомним,