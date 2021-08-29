Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 29 августа?

Солнечная погода 29 августа:

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитные возмущения не будут беспокоить украинцев в воскресенье, 29 августа, в день Третьего Спаса. Можете провести ближайшие сутки активно и без оглядки на метеорологические обстоятельства.

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Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.

Напомним,