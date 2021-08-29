Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине

29 августа 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в воскресенье, 29 августа?

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Синоптики сообщают, что магнитные возмущения не будут беспокоить украинцев в воскресенье, 29 августа, в день Третьего Спаса. Можете провести ближайшие сутки активно и без оглядки на метеорологические обстоятельства.

Солнечная погода 29 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Во время магнитных бурь дополнительной нагрузке подвергается сердечно-сосудистая система человека. В кризисные периоды желательно избегать физической нагрузки и стрессов. Постарайтесь провести время дома, как можно больше отдыхайте и следите за показателями артериального давления.

Напомним,

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