Магнитные бури 30 августа 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 30 августа?

Солнечная погода 30 августа:

Вероятность магнитных бурь – 20%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитные возмущения в понедельник, 30 августа, будут минимальными. Они могут повлиять на самочувствие украинцев, зависимых от метеорологических условий.

Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Во время магнитных бурь всем системам нашего организма приходится работать с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому медики рекомендуют в дни возмущений дополнительно не нагружать организм, избегать тяжелой физической работы и стрессов. Регулярно проверяйте давление.

Напомним,