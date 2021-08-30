Магнитные бури 30 августа 2021 в Украине
30 августа 2021 00:10
Магнитные бури 30 августа 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 30 августа?
магнитные возмущения в понедельник, 30 августа, будут минимальными. Они могут повлиять на самочувствие украинцев, зависимых от метеорологических условий.
Солнечная погода 30 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 20%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь всем системам нашего организма приходится работать с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому медики рекомендуют в дни возмущений дополнительно не нагружать организм, избегать тяжелой физической работы и стрессов. Регулярно проверяйте давление.
Напомним,