Магнитные бури 30 августа 2021 в Украине

30 августа 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Магнитные бури 30 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 30 августа 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в понедельник, 30 августа?

Читайте такжеКак понять, что у вас аллергия на солнце
Синоптики сообщают, что магнитные возмущения в понедельник, 30 августа, будут минимальными. Они могут повлиять на самочувствие украинцев, зависимых от метеорологических условий.

Солнечная погода 30 августа:    

  • Вероятность магнитных бурь – 20%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Во время магнитных бурь всем системам нашего организма приходится работать с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому медики рекомендуют в дни возмущений дополнительно не нагружать организм, избегать тяжелой физической работы и стрессов. Регулярно проверяйте давление. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

Материалы по теме

Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 29 августа 2021 в Украине
Магнитные бури 28 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 28 августа 2021 в Украине
Люся Интерн: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 30.08.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 30.08.2021)
Говорит Украина: Фиалковые дети образцовой семьи: неожиданное продолжение (эфир от 30.08.2021)
Телешоу

Говорит Украина: Фиалковые дети образцовой семьи: неожиданное продолжение (эфир от 30.08.2021)

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 14 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Популярное видео

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)

Непрекрасная леди: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 23.08.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)

Хто зверху-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 24.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK