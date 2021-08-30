Что делать, если укусил шершень

30 августа 2021 16:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Что делать, если укусил шершень
Что делать, если укусил шершень
pixabay.com

В Украине активизировались шершни, их укус может принести серьезные неприятности.

Спасатели отмечают, что в день, например, в Ровенской области сообщается о 3-4 случаях укусов шершней, а ведь он может быть для человека смертельным.  

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Скорее всего, насекомые могли активизироваться из-за жаркого лета.

Для них теплая температура очень комфортна, они с удовольствием размножаются.

Что делать при укусе шершня

Спасатели призывают не пробовать поймать шершня, это может быть очень опасно.

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Если же насекомое укусило, то место укуса следует первым делом промыть водой и мылом. Затем обработайте рану антисептиком, приложите что-то холодное. В течение всего дня пейте много воды или сладкого чая.

Желательно сразу же выпить антигистаминное средство. 

Аллергия является самым опасным осложнением укуса. Срочно вызывайте скорую, если дыхание стало затрудненным, язык или губы отекли. 

Напомним, 

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