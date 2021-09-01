Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине

1 сентября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине
Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 1 сентября?

Читайте такжеКак понять, что у вас аллергия на солнце
Синоптики сообщают, что магнитные возмущения в среду, 1 сентября, не будут беспокоить украинцев. Ожидается благоприятный день, который не принесет ухудшения самочувствия даже у метеозависимых людей. 

Солнечная погода 1 сентября:  

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Во время магнитных бурь всем системам нашего организма приходится работать с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому медики рекомендуют в дни возмущений дополнительно не нагружать организм, избегать тяжелой физической работы и стрессов. Регулярно проверяйте свое давление. 

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода

Материалы по теме

Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
Наука и техника

Ученые: даже незначительная доза алкоголя может нарушить ритм сердца
Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью
ЗОЖ

Грипп и COVID-19: к чему готовиться этой осенью
Магнитные бури 31 августа 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 31 августа 2021 в Украине
Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу увидел, чем питаются потомки древних майя
Новости

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу увидел, чем питаются потомки древних майяЭксклюзив

Популярное на сайте

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 16 серию
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?

Что произойдет, если вы будете заниматься сексом каждый день?
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Популярное видео

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 15 серию
Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)

Игра в судьбу: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 29.08.2021)
МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)

МастерШеф-11: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 28.08.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.08.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK