Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине
1 сентября 2021 00:20
Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в среду, 1 сентября?
магнитные возмущения в среду, 1 сентября, не будут беспокоить украинцев. Ожидается благоприятный день, который не принесет ухудшения самочувствия даже у метеозависимых людей.
Солнечная погода 1 сентября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Во время магнитных бурь всем системам нашего организма приходится работать с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому медики рекомендуют в дни возмущений дополнительно не нагружать организм, избегать тяжелой физической работы и стрессов. Регулярно проверяйте свое давление.
Напомним,