Магнитные бури 1 сентября 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в среду, 1 сентября?

Солнечная погода 1 сентября:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитные возмущения в среду, 1 сентября, не будут беспокоить украинцев. Ожидается благоприятный день, который не принесет ухудшения самочувствия даже у метеозависимых людей.

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Во время магнитных бурь всем системам нашего организма приходится работать с дополнительной нагрузкой. Именно поэтому медики рекомендуют в дни возмущений дополнительно не нагружать организм, избегать тяжелой физической работы и стрессов. Регулярно проверяйте свое давление.

Напомним,