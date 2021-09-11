Магнитные бури 11 сентября 2021 в Украине
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 11 сентября?
Солнечная погода 11 сентября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
По словам медиков, во время бурь (а иногда до и после геомагнитных возмущений) сердечно-сосудистая система человека подвергается особенной нагрузке, из-за чего могут возникать скачки давления, болезненные ощущения в груди, головные боли и даже приступы апатии и депрессии. Старайтесь побольше отдыхать.
Напомним,