Магнитные бури 11 сентября 2021 в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 11 сентября?

Солнечная погода 11 сентября:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в субботу, 11 сентября, геомагнитная активность будет находиться на низком уровне. Магнитные возмущения будут минимальными, на самочувствие украинцев они влияния не окажут.

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По словам медиков, во время бурь (а иногда до и после геомагнитных возмущений) сердечно-сосудистая система человека подвергается особенной нагрузке, из-за чего могут возникать скачки давления, болезненные ощущения в груди, головные боли и даже приступы апатии и депрессии. Старайтесь побольше отдыхать.

Напомним,