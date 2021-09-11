Магнитные бури 11 сентября 2021 в Украине

11 сентября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 11 сентября 2021 в Украине
Магнитные бури 11 сентября 2021 в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 11 сентября?

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Синоптики сообщают, что в субботу, 11 сентября, геомагнитная активность будет находиться на низком уровне. Магнитные возмущения будут минимальными, на самочувствие украинцев они влияния не окажут. 

Солнечная погода 11 сентября:      

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                        
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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По словам медиков, во время бурь (а иногда до и после геомагнитных возмущений) сердечно-сосудистая система человека подвергается особенной нагрузке, из-за чего могут возникать скачки давления, болезненные ощущения в груди, головные боли и даже приступы апатии и депрессии. Старайтесь побольше отдыхать.

Напомним,

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