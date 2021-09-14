ТОП-3 симптома, что вам не хватает железа в организме
Врач-диетолог Марина Сергеева рассказала об основных признаках дефицита железа на своей странице в Instagram.
1. Гипоксиякрови, другими словами, кровь теряет способность присоединять к гемоглобину эритроцитов кислород из-за анемии. Проявляется такое состояние прежде всего хронической усталостью, сонливостью.
Кроме того, человек может заметить за собой постоянное желание вдохнуть поглубже и частую зевоту.
2. Состояние кожи
Если кожа стала бледной, тусклой и сухой, а крема не помогают или эффект от процедур быстро сходит на нет, возможно, следует искать причину внутри.
3. Одышка
Но если вас беспокоит только одышка, обязательно сдайте анализы на концентрацию железа в организме.
Напомним,