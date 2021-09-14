ТОП-3 симптома, что вам не хватает железа в организме

ТОП-3 симптома, что вам не хватает железа в организме

Врач-диетолог Марина Сергеева рассказала об основных признаках дефицита железа на своей странице в Instagram.

1. Гипоксия

Речь идет о снижении кислородной емкости крови , другими словами, кровь теряет способность присоединять к гемоглобину эритроцитов кислород из-за анемии. Проявляется такое состояние прежде всего хронической усталостью, сонливостью.

Кроме того, человек может заметить за собой постоянное желание вдохнуть поглубже и частую зевоту.

2. Состояние кожи

Если кожа стала бледной, тусклой и сухой, а крема не помогают или эффект от процедур быстро сходит на нет, возможно, следует искать причину внутри.

3. Одышка

Одышка при малых физических нагрузках или в состоянии покоя — это серьезный симптом, который в сочетании с другими дискомфортными состояниями может свидетельствовать о том, что у человека есть проблемы с сердцем.

Но если вас беспокоит только одышка, обязательно сдайте анализы на концентрацию железа в организме.

Напомним,