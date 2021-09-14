Главные мифы о хлебе, в которые не стоит верить

14 сентября 2021 15:40 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Главные мифы о хлебе, в которые не стоит верить
Главные мифы о хлебе, в которые не стоит верить
pixabay.com

Рассказываем о распространенных мифах о хлебе, которые не имеют под собой оснований.

От хлеба полнеют

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Это популярное заблуждение, но не имеет ничего общего с реальностью. Хлеб – такая же еда, как и любая другая, умеренно калорийная и с большим количеством углеводов. Полнеют не от хлеба, а от избытка калорий. 

Если исключить хлеб, но при этом переедать, то никакая диета не поможет.

Если вы придерживаетесь здорового рациона, то исключительно от хлеба или кусочка пиццы вы точно не поправитесь.

В хлебе есть яйца

Хлеб состоит из соли, воды и муки + закваска или дрожжи. Если это закваска, то это мука и вода.

Яйца, масло и молоко есть только в сдобном тесте и сладкой выпечке.

Сколько хлеба можно есть во время диеты?

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Людям от 19 до 50 лет рекомендуется употреблять шесть порций злаковых в день.

Одна порция злаковых – это один ломтик хлеба, половина булочки или полчашки вареных зерен (макароны, рис, киноа), четверть стакана мюсли.

Оптимально – 2 кусочка хлеба в день, остальное – в виде каш или хлопьев. Хлеб из цельного зерна содержит больше клетчатки и витаминов. 

Напомним, 

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