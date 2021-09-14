Главные мифы о хлебе, в которые не стоит верить
Рассказываем о распространенных мифах о хлебе, которые не имеют под собой оснований.
От хлеба полнеютХлеб – такая же еда, как и любая другая, умеренно калорийная и с большим количеством углеводов. Полнеют не от хлеба, а от избытка калорий.
Если исключить хлеб, но при этом переедать, то никакая диета не поможет.
Если вы придерживаетесь здорового рациона, то исключительно от хлеба или кусочка пиццы вы точно не поправитесь.
В хлебе есть яйца
Хлеб состоит из соли, воды и муки + закваска или дрожжи. Если это закваска, то это мука и вода.
Яйца, масло и молоко есть только в сдобном тесте и сладкой выпечке.
Сколько хлеба можно есть во время диеты?
Одна порция злаковых – это один ломтик хлеба, половина булочки или полчашки вареных зерен (макароны, рис, киноа), четверть стакана мюсли.
Оптимально – 2 кусочка хлеба в день, остальное – в виде каш или хлопьев. Хлеб из цельного зерна содержит больше клетчатки и витаминов.
Напомним,