Вы переболели коронавирусом: какие анализы следует сдать, чтобы избежать осложнений

Как известно, осложнения коронавируса могут проявляться даже через несколько месяцев после выздоровления.

Врач-терапевт Сергей Громада перечислил анализы , которые должен сдать человек после коронавируса со средним и тяжелым течением. По его словам, лабораторные исследования помогут своевременно узнать, какие органы пострадали и назначить правильное лечение.

1. Общий анализ крови (ОАК)

Он нужен для выявления воспалительных процессов, также можно распознать угнетение иммунитета, по количеству тромбоцитов станет ясно, не грозит ли человеку повышенный риск образования тромбов.

2. Общий анализ мочи (ОАМ)

Нацелен на диагностику воспалительных изменений в мочевой системе, показывает маркеры как почечной, так и внепочечной патологии.

3. С-реактивный белок (СРБ)

Основной показатель воспаления, он часто повышен во время коронавируса. Если С-реактивный белок не снижается к норме, то может быть подозрение на длинный коронавирус или воздействие бактериальной флоры.

4. АлТ, АсТ, ГГТ

Это биохимическое исследование, с помощью которого можно обнаружить патологию печени. Примечательно, что именно печень является одним из органов-мишеней для коронавируса.

Напомним,