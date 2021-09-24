Вы переболели коронавирусом: какие анализы следует сдать, чтобы избежать осложнений
Как известно, осложнения коронавируса могут проявляться даже через несколько месяцев после выздоровления.
1. Общий анализ крови (ОАК)
Он нужен для выявления воспалительных процессов, также можно распознать угнетение иммунитета, по количеству тромбоцитов станет ясно, не грозит ли человеку повышенный риск образования тромбов.
2. Общий анализ мочи (ОАМ)
Нацелен на диагностику воспалительных изменений в мочевой системе, показывает маркеры как почечной, так и внепочечной патологии.
3. С-реактивный белок (СРБ)
4. АлТ, АсТ, ГГТ
Это биохимическое исследование, с помощью которого можно обнаружить патологию печени. Примечательно, что именно печень является одним из органов-мишеней для коронавируса.
Напомним,