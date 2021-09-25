5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача

5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача

В идеале врач должен знать о пациенте даже больше, чем его родные. От этого зависит правильная постановка диагноза, а иногда и спасение жизни.

Рассказываем, о каких вещах нельзя умалчивать на приеме у своего доктора.

1. Алкоголь

Врачу нет дела до ваших предпочтений в алкоголе, о причине принятия спиртного он тоже не спросит. Но если на приеме зайдет разговор о том, как часто и в каких количествах вы позволяете себе алкоголь, то ответ должен быть максимально честным и точным.

2. Питание

От особенностей питания иногда зависит как постановка диагноза, так и схема лечения. Например, некоторые заболевания проявляются патологической тягой к сладкому и прожорливостью по ночам. Как врач узнает о симптомах, если вы их скроете?

3. Незащищенный секс

Конечно, вопрос личный, но если вы на приеме у гинеколога с определенной проблемой, то рассказ о незащищенном половом акте должен быть едва ли не первым, что вы сделаете до начала осмотра. Возможно, вы подхватили половое инфекционное заболевание от партнера, возможно, забеременели.

Врач должен знать, какова вероятность и того, и другого.

4. Самолечение

Если вы назначали себе лекарства с помощью гугла, то хотя бы признайтесь. Есть препараты, которые друг с другом не сочетаются или, например, усиливают побочные эффекты друг друга. Ради себя любимого будьте честным!

5. Хронические болезни

Для точной постановки диагноза необходимо знать даже хронические болезни детства и юношества.

Напомним,