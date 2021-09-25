5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача

25 сентября 2021 14:00 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача
5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача
pixabay.com

В идеале врач должен знать о пациенте даже больше, чем его родные. От этого зависит правильная постановка диагноза, а иногда и спасение жизни.

Рассказываем, о каких вещах нельзя умалчивать на приеме у своего доктора.

1. Алкоголь 

Читайте такжеМедик объяснила, почему все-таки нужно отказаться от ватных палочек для ушей
Врачу нет дела до ваших предпочтений в алкоголе, о причине принятия спиртного он тоже не спросит. Но если на приеме зайдет разговор о том, как часто и в каких количествах вы позволяете себе алкоголь, то ответ должен быть максимально честным и точным.

2. Питание

От особенностей питания иногда зависит как постановка диагноза, так и схема лечения. Например, некоторые заболевания проявляются патологической тягой к сладкому и прожорливостью по ночам. Как врач узнает о симптомах, если вы их скроете?

3. Незащищенный секс

Конечно, вопрос личный, но если вы на приеме у гинеколога с определенной проблемой, то рассказ о незащищенном половом акте должен быть едва ли не первым, что вы сделаете до начала осмотра. Возможно, вы подхватили половое инфекционное заболевание от партнера, возможно, забеременели. 

Врач должен знать, какова вероятность и того, и другого.

4. Самолечение

Читайте такжеВозникает не у всех: медики назвали причину пост-ковидного синдрома
Если вы назначали себе лекарства с помощью гугла, то хотя бы признайтесь. Есть препараты, которые друг с другом не сочетаются или, например, усиливают побочные эффекты друг друга. Ради себя любимого будьте честным!

5. Хронические болезни

Для точной постановки диагноза необходимо знать даже хронические болезни детства и юношества. 

Напомним, 

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

здоровье советы советы врача врачи

Материалы по теме

Магнитные бури 25 сентября 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 25 сентября 2021 в Украине
Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева
Психология

Почему нельзя критиковать ребенка: ответ Дмитрия Карпачева
Вы переболели коронавирусом: какие анализы следует сдать, чтобы избежать осложнений
ЗОЖ

Вы переболели коронавирусом: какие анализы следует сдать, чтобы избежать осложнений
Люся Интерн: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)
Сериалы

Люся Интерн: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 28.09.2021)

Популярное на сайте

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Популярное видео

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 22.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 20.09.2021)
Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)

Тайная любовь: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 21.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK