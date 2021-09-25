5 вещей, которые нельзя скрывать от своего врача
В идеале врач должен знать о пациенте даже больше, чем его родные. От этого зависит правильная постановка диагноза, а иногда и спасение жизни.
Рассказываем, о каких вещах нельзя умалчивать на приеме у своего доктора.
1. Алкоголь
2. Питание
От особенностей питания иногда зависит как постановка диагноза, так и схема лечения. Например, некоторые заболевания проявляются патологической тягой к сладкому и прожорливостью по ночам. Как врач узнает о симптомах, если вы их скроете?
3. Незащищенный секс
Конечно, вопрос личный, но если вы на приеме у гинеколога с определенной проблемой, то рассказ о незащищенном половом акте должен быть едва ли не первым, что вы сделаете до начала осмотра. Возможно, вы подхватили половое инфекционное заболевание от партнера, возможно, забеременели.
Врач должен знать, какова вероятность и того, и другого.
4. Самолечение
5. Хронические болезни
Для точной постановки диагноза необходимо знать даже хронические болезни детства и юношества.
Напомним,