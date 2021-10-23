Магнитные бури 23 октября 2021 года в Украине

23 октября 2021 00:20 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 23 октября 2021 года в Украине
Магнитные бури 23 октября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 23 октября?

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Магнитные возмущения в субботу, 23 октября, снизятся фактически до нуля, сообщают синоптики. Это означает, что день будет в целом благоприятный, даже если вы реагируете на смену погоды.

Солнечная погода 23 октября:           

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                         
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Возмущения магнитного поля земли способны провоцировать мигрень и скачки артериального давления. 

Напомним,

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