Магнитные бури 23 октября 2021 года в Украине
23 октября 2021 00:20
Магнитные бури 23 октября 2021 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 23 октября?
Магнитные возмущения в субботу, 23 октября, снизятся фактически до нуля, сообщают синоптики. Это означает, что день будет в целом благоприятный, даже если вы реагируете на смену погоды.
Солнечная погода 23 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Возмущения магнитного поля земли способны провоцировать мигрень и скачки артериального давления.
Напомним,