Магнитные бури 23 октября 2021 года в Украине

Магнитные бури 23 октября 2021 года в Украине

Ожидаются ли магнитные бури в субботу, 23 октября?

Солнечная погода 23 октября:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Магнитные возмущения в субботу, 23 октября, снизятся фактически до нуля, сообщают синоптики. Это означает, что день будет в целом благоприятный, даже если вы реагируете на смену погоды.

Отслеживайте магнитные бури в удобном формате на сайте TV.UA.

Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Возмущения магнитного поля земли способны провоцировать мигрень и скачки артериального давления.

Напомним,