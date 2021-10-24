Магнитные бури 24 октября 2021 года в Украине

24 октября 2021 00:10 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури 24 октября 2021 года в Украине
Магнитные бури 24 октября 2021 года в Украине
pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в в воскресенье, 24 октября?

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Магнитные возмущения в воскресенье, 24 октября, будут незначительными и минимальными. Синоптики прогнозируют снижение скорости солнечного ветра и в целом благоприятный день. 

Солнечная погода 24 октября:           

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                         
  • Солнечные пятна отсутствуют.          

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Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Возмущения магнитного поля земли способны провоцировать мигрень и скачки артериального давления. 

Напомним,

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