Магнитные бури 24 октября 2021 года в Украине
24 октября 2021 00:10
Магнитные бури 24 октября 2021 года в Украине
pixabay.com
Ожидаются ли магнитные бури в в воскресенье, 24 октября?
Магнитные возмущения в воскресенье, 24 октября, будут незначительными и минимальными. Синоптики прогнозируют снижение скорости солнечного ветра и в целом благоприятный день.
Солнечная погода 24 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Магнитные бури оказывают негативное влияние на весь организм, однако особенно сказываются на работе сердечно-сосудистой системы. Возмущения магнитного поля земли способны провоцировать мигрень и скачки артериального давления.
Напомним,