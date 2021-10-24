Магнитные бури 24 октября 2021 года в Украине Алла Лысак

Алла Лысак Lifestyle-редактор Все статьи автора...

Магнитные бури 24 октября 2021 года в Украине pixabay.com

Ожидаются ли магнитные бури в в воскресенье, 24 октября?