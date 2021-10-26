Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать

Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать

В ноябре нас ждет сразу несколько периодов повышенной солнечной активности и один существенный геомагнитный всплеск.

Магнитные возмущения оказывают негативное влияние на людей, которые реагируют на погоду. Если вы относитесь к их числу, то возьмите за правило сверяться с прогнозом магнитных бурь на месяц.

С 6 по 8 ноября ожидается небольшой геомагнитный всплеск. Это не полноценная буря, но особо метеочувствительные люди могут заметить и это.

11 ноября – это первая полноценная магнитная буря в графике магнитных бурь на ноябрь. С осторожностью должны выполнять физическую нагрузку люди преклонного возраста, имеющие хронические заболевания.

– самая сильная магнитная буря в ноябре, которая продлиться 5 дней. Максимально неблагоприятной обстановка будет с 15 по 16 ноября, затем геомагнитная активность начнет спадать.

25 ноября начнется 3-я магнитная буря в ноябре, которая продлиться до 29 ноября. Пик этой магнитной бури ожидается именно на 29 ноября.

Напомним,