Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать

26 октября 2021 19:45 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

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Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать
Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать
pixabay.com

В ноябре нас ждет сразу несколько периодов повышенной солнечной активности и один существенный геомагнитный всплеск.

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Магнитные возмущения оказывают негативное влияние на людей, которые реагируют на погоду. Если вы относитесь к их числу, то возьмите за правило сверяться с прогнозом магнитных бурь на месяц.

С 6 по 8 ноября ожидается небольшой геомагнитный всплеск. Это не полноценная буря, но особо метеочувствительные люди могут заметить и это.

11 ноября – это первая полноценная магнитная буря в графике магнитных бурь на ноябрь. С осторожностью должны выполнять физическую нагрузку люди преклонного возраста, имеющие хронические заболевания.

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14-18 ноября – самая сильная магнитная буря в ноябре, которая продлиться 5 дней. Максимально неблагоприятной обстановка будет с 15 по 16 ноября, затем геомагнитная активность начнет спадать. 

25 ноября начнется 3-я магнитная буря в ноябре, которая продлиться до 29 ноября. Пик этой магнитной бури ожидается именно на 29 ноября.

Напомним,

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