Магнитные бури в ноябре 2021 в Украине: чего ожидать
В ноябре нас ждет сразу несколько периодов повышенной солнечной активности и один существенный геомагнитный всплеск.
С 6 по 8 ноября ожидается небольшой геомагнитный всплеск. Это не полноценная буря, но особо метеочувствительные люди могут заметить и это.
11 ноября – это первая полноценная магнитная буря в графике магнитных бурь на ноябрь. С осторожностью должны выполнять физическую нагрузку люди преклонного возраста, имеющие хронические заболевания.
25 ноября начнется 3-я магнитная буря в ноябре, которая продлиться до 29 ноября. Пик этой магнитной бури ожидается именно на 29 ноября.
Напомним,