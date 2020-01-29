Успеть все исправить: на канале Украина — премьера фильма с Ольгой Павловец и Петром Рыковым

29 января 2020 21:00 Александр Кива
Успеть все исправить: на канале Украина — премьера фильма с Ольгой Павловец и Петром Рыковым

В воскресенье, 2 февраля, в 17:00 на телеканале «Украина» состоится премьера четырехсерийного фильма «Успеть все исправить».

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Главный герой новой картины в день своего 40-летия узнает, что смертельно болен. Осознав, что дни его сочтены, он пытается загладить свою вину и попросить прощения у близких ему людей.

Успешный бизнесмен Егор, жить которому осталось всего несколько месяцев, отправляется в прощальную поездку в родной провинциальный городок. Там у него живут мать, сестра и племянник, с которыми он не виделся много лет. В родном городке ему предстоит сделать много открытий не только о людях, которых он давно знал, но и о себе. Нажить врагов и найти любовь… Только может ли он быть счастливым, если его дни сочтены?

Главную роль в фильме исполняет актер Петр Рыков, который уже полюбился зрителям канала «Украина» по роли врача Александра Родионова в новом сезоне сериала «Женский доктор».

«В жизни моего героя появляется женщина, дочь. Егор пытается понять, действительно ли он находится в том месте, где должен быть, занимается ли он своим делом. В целом же, наше кино о жизни, о смерти, о любви», – говорит Петр Рыков.

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Попросить прощения главному герою предстоит у сестры Лизы, роль которой воплощает актриса Александра Польгуй.

«Моя героиня – мать-одиночка, которая живет с матерью, работает в маленьком магазине. Наверное, в нашей стране много таких женщин, и этим меня привлекла эта роль. В то время, когда в город приезжает успешный и богатый брат, ей выпадает очень много испытаний», – рассказывает артистка.

Также в фильме снялись актеры Ольга Павловец, Александра Киреева, Ярослав Шахторин, Татьяна Казючиц, Егор Козлов, Наталья Кленина, Руслан Сокольник и другие.

Смотрите премьеру четырехсерийного фильма «Успеть все исправить» в воскресенье, 2 февраля, в 17:00 на канале «Украина».

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