Лига смеха 6 сезон удивит зрителей: новые тренеры, команда-джокер

В Одессе прошел отборочный Фестиваль Шестого сезона Чемпионата Украины по юмору. В этом году Фестиваль «Лиги смеха» установил очередной рекорд – на него зарегистрировалось 227 команд из 70 городов и 6 стран.

Главное новшество Шестого сезона – это появление в судейских креслах новых тренеров: Натальи Могилевской и Владимира Дантеса, а также возвращение в проект Нади Дорофеевой . Компанию им составят тренеры прошлых сезонов – Станислав Боклан, Юрий Ткач, Игорь Ласточкин и Гарик Бирча.

Надя Дорофеева: «Признаюсь, возвращаться в «Лигу смеха» очень волнительно. Все-таки я не профессиональный комик. Поэтому прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Наталья Могилевская. Вообще участие в этом проекте оставило невероятные воспоминания: я переборола многие страхи, обрела новых друзей, подытожила сезон ролью в фильме «Я, ты, он, она». И вот после года перерыва я возвращаюсь. Не только потому, что продолжаю оставаться фанатом «Лиги смеха», но и потому, что одним из тренеров нового сезона стал мой Вова. Даже несмотря на то, что редакторы нас рассадили, думаю, наше противостояние будет веселым (смеется). Причем не только для нас самих, но и для команд, которым будет, где разогнаться в юморе».

Тренеры Лиги смеха-6 / Пресс-служба Квартал 95

Владимир Дантес: «Я был безумно рад, узнав, что мы будем с Надей вместе в новом сезоне. Причем изначально мне не сразу сказали, что нам обоим предложили участвовать. А когда я узнал и о Наде, обрадовался вдвойне. Мне кажется, с нами «Лига смеха» немного «апгрейдится».

Наталья Могилевская: «Предложение стать тренером «Лиги смеха» мне поступало несколько раз. Сначала это совпало с моим длительным путешествием по Индии, потом – с проектом «Танці з зірками». И вот, когда я уже наконец решилась, оказалось, что линейка тренеров уже была утверждена. Но я не из тех, кто сдается, потому весь прошлый год я провела в Слобожанской Лиге Смеха. За что, кстати, дико благодарна Андрею Чивурину, ведь там я познакомилась с потрясающими редакторами Игорем Диденко и Глебом Тимошенко, командами и прошла отличную школу. Так что, мой путь в кресло тренера был достаточно длинным».

Еще одной фишкой нового сезона «Лиги смеха» – совместного проекта студий «Квартал 95» и Drive Production – станет появление команды-джокера. Это будет сюрприз в первую очередь для зрителей. В каждой из игр состав команды будет полностью меняться. Кто из тренеров рискнет и возьмет себе в подопечные такую «темную лошадку», узнаем уже после эфиров Гала-концерта.

Лига смеха 6 сезон / Пресс-служба Квартал 95

Съемки двух частей Гала-концерта заняли более четырех часов. В них участвовали 18 команд, из которых в сезон прошли 14. По словам ведущего Евгения Кошевого, в новом сезоне будет много молодых команд и хорошо известных, любимых среди зрителей. Так, среди прочих в Гала-концерт попали «Наш формат», «Моя провінція», «Млека», «Как по маслу». Также в первой части Гала-концерта зрителей ожидает сюрприз в виде выступления команды, состоящей из воспитанников Дружковского интерната, которые два года назад уже устроили фурор на фестивале.

Первая часть гала-концерта в Одессе выйдет в эфир «1+1» уже в скором времени.