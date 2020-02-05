Лига смеха 6 сезон удивит зрителей: новые тренеры, команда-джокер
В Одессе прошел отборочный Фестиваль Шестого сезона Чемпионата Украины по юмору. В этом году Фестиваль «Лиги смеха» установил очередной рекорд – на него зарегистрировалось 227 команд из 70 городов и 6 стран.
Надя Дорофеева: «Признаюсь, возвращаться в «Лигу смеха» очень волнительно. Все-таки я не профессиональный комик. Поэтому прекрасно понимаю, что сейчас чувствует Наталья Могилевская. Вообще участие в этом проекте оставило невероятные воспоминания: я переборола многие страхи, обрела новых друзей, подытожила сезон ролью в фильме «Я, ты, он, она». И вот после года перерыва я возвращаюсь. Не только потому, что продолжаю оставаться фанатом «Лиги смеха», но и потому, что одним из тренеров нового сезона стал мой Вова. Даже несмотря на то, что редакторы нас рассадили, думаю, наше противостояние будет веселым (смеется). Причем не только для нас самих, но и для команд, которым будет, где разогнаться в юморе».
Наталья Могилевская: «Предложение стать тренером «Лиги смеха» мне поступало несколько раз. Сначала это совпало с моим длительным путешествием по Индии, потом – с проектом «Танці з зірками». И вот, когда я уже наконец решилась, оказалось, что линейка тренеров уже была утверждена. Но я не из тех, кто сдается, потому весь прошлый год я провела в Слобожанской Лиге Смеха. За что, кстати, дико благодарна Андрею Чивурину, ведь там я познакомилась с потрясающими редакторами Игорем Диденко и Глебом Тимошенко, командами и прошла отличную школу. Так что, мой путь в кресло тренера был достаточно длинным».
Первая часть гала-концерта в Одессе выйдет в эфир «1+1» уже в скором времени.