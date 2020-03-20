Мой милый найденыш: канал Украина покажет премьеру фильма

20 марта 2020 20:30 Александр Кива
Мой милый найденыш: канал Украина покажет премьеру фильма
Канал Украина покажет премьеру фильма Мой милый найденыш

В воскресенье, 22 марта, в 16:50 на телеканале «Украина» состоится премьера 4-серийного мелодраматического фильма «Мой милый найденыш».

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Главная героиня картины работает таксисткой. Однажды в своем автомобиле женщина обнаруживает новорожденного, но кто его родители и где они находятся, не знает никто.

Вера, потеряв отца и лишившись без работы, осталась с матерью пенсионеркой, и вся ответственность за семью легла на ее плечи. Вера никогда не отчаивается, устраивается на работу в такси и знакомится с Максимом, который всячески добивается ее расположения. Однажды в ее машине оказывается новорожденный ребенок. Найти, чей он, полиция не может. Вера начинает искать родителей самостоятельно, и каждая зацепка приносит еще больше вопросов…

В фильме снялись Юлия Кокрятская, Михаил Гаврилов, Валентин Томусяк, Кирилл Кузнецов, Марина Митрофанова, Валентина Войтенко, Инга Оболдина, Галина Святая, Дамир Сухов и другие актеры.

«Мы часто слышим, что первое впечатление о человеке обманчиво. Это действительно так. Вот и мой герой попался в такую ловушку. Но порой один небольшой шаг навстречу может все изменить и расставить на правильные места», – говорит Кирилл Кузнецов.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Мой милый найденыш» в воскресенье, 22 марта, в 16:50 на канале «Украина».

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