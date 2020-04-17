Невероятная правда о звездах: мистика, фобии и бьюти-лайфхаки звезд

17 апреля 2020 21:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: мистика, фобии и бьюти-лайфхаки звезд
Невероятная правда о звездах: мистика, фобии и бьюти-лайфхаки звезд

18 и 19 апреля, в 9:30 на СТБ, зрители увидят новые выпуски проекта о жизни селебрити – «Неверотяная правда о звездах».

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Ведущие Григорий Решетник и Надежда Матвеева подготовили новую порцию самых актуальных и интересных новостей из жизни селебрити. 

Как звезды украинского и голливудского шоу-бизнеса ухаживают за собой в период карантина? Зрители увидят лайфхаки по уходу за волосами от Оли Поляковой, хитрости макияжа Нади Дорофеевой и Веры Брежневой и много других бьюти-открытий селебрити. Мистика в жизни звезд: чем золотая рыбка помогла певице TAYANNA, сон – Виктору Бронюку, а белоснежная птица – певице Rihanna? И какое уникальное видео откроет Олега Винника с неожиданной стороны?

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Откровенно – о личном! Из-за чего звездные парочки ссорятся на карантине? Каким был путь Андрея Данилко от успеха до депрессии и обратно? А также, чего боятся самые успешные и знаменитые? 

Об этом и многом другом смотрите в субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, в 09:30 на СТБ.

Напомним,

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