Юрий Ткач и Гарик Бирча дотренировали команду "Моя провинция" до собственного скетча на ТЕТ

10 сентября 2020 13:00 Юлия Крутиева
Юрий Ткач и Гарик Бирча дотренировали команду
Моя провинция
пресс-служба канала ТЕТ

Похоже, энергетика и упорство заразительны. После работы с тренерами "Лиги смеха" и звездами телеканала ТЕТ, Юрием Ткачом и Гариком Бирчей, команда "Моя провинция" получила и свой скетч в премьере "Страна У 2.0".

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Премьера скетчкома состоится уже 14 сентября в 19:15 на ТЕТ, где Настя Ткаченко, Влад Шевченко, Андрей Ружицкий и Влад Мартынюк будут шутить для телезрителей в своих лучших традициях и покажут на экранах основы настоящего сельского пикапа.

Действия скетча, в котором юмористы исполнили главные роли, происходят в селе у дома Насти. Парни пытаются добиться ее внимания всеми способами, но девушка не рассматривает ни одного из них в роли своего парня.

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Все шутки будут завязаны вокруг ухаживаний, каждый раз парни придумывают новые и оригинальные “подкаты”.

Анастасия Ткаченко рассказала о своей героине в “Стране у 2.0”:

Анастасія завидна дівчина на селі. Вона впевнена в собі і взагалі не має ніяких комплексів. Не думає про серйозні відносини з хлопцями, адже вона і так не обділена чоловічою увагою. Має гарне почуття гумору. З нею весело і легко.

Не удивительно, что парни сражаются за ее внимание. А все способы, уловки и атрибуты сельского пикапа встречайте в премьере скетчкома “Страна У 2.0” уже 14 сентября в 19:15 на телеканале ТЕТ.

Напомним,

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ТЕТ Гарик Бирча Юрий Ткач премьера Страна У 2.0 скетч Моя провинция

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