Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий

29 сентября 2020 16:00 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий
Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий
пресс-служба Нового канала

Участник «Кохання на виживання» (Новый канал) ударил любимую.

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Пролететь тысячи километров, сменить несколько часовых поясов, жить под прицелом телекамер – на это идут пары, чтобы разобраться в своих отношениях. 27-летний Олег и 21-летняя Настя не стали исключением. В реалити «Кохання на виживання-4» они отправились с одной целью – узнать, есть ли у них совместное будущее.  

В нашей паре присутствуют проблемы с финансами, денег у нас нет, – пожаловалась Настя. – А мне нужны элементарные вещи: сделать волосы и губы, купить хлеб и сигареты. Когда Олег начал со мной встречаться, должен был понимать мои потребности. О чем речь? Он даже не может снять себе квартиру. Все время жил за мамин и папин счет и ни в чем не нуждался.

Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий / пресс-служба Нового канала
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Влюбленные не догадывались, что Перу оголит болевые точки их союза. И во время очередного испытания Олег начнет выяснять отношения с любимой... кулаками. 

Я ее не бил, – говорит он. – Разочек дал, чтобы выровнялась. Может, со стороны выглядело, будто я поднял на нее руку, но ей не было больно. Это все симуляция. Она меня провоцировала целый день. Постоянно насмехалась, при всех опозорила. А ведь у меня есть мужское достоинство. Впервые Настя так меня довела.

Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий / пресс-служба Нового канала
Когда Олег поднял на меня руку, он для меня умер, – грустит Настя. – Не знаю, что должно произойти, чтобы я его простила. Такое поведение сразу отдаляет от человека.

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Смогут ли влюбленные помириться, и чем закончится путешествие в Перу для Олега и Насти – смотрите сегодня, 29 сентября, в 19:00 на Новом канале в реалити «Кохання на виживання».

Напомним, 

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