Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий
29 сентября 2020 16:00
Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий
пресс-служба Нового канала
Участник «Кохання на виживання» (Новый канал) ударил любимую.
«Кохання на виживання-4» они отправились с одной целью – узнать, есть ли у них совместное будущее.
В нашей паре присутствуют проблемы с финансами, денег у нас нет, – пожаловалась Настя. – А мне нужны элементарные вещи: сделать волосы и губы, купить хлеб и сигареты. Когда Олег начал со мной встречаться, должен был понимать мои потребности. О чем речь? Он даже не может снять себе квартиру. Все время жил за мамин и папин счет и ни в чем не нуждался.
Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий / пресс-служба Нового канала
Я ее не бил, – говорит он. – Разочек дал, чтобы выровнялась. Может, со стороны выглядело, будто я поднял на нее руку, но ей не было больно. Это все симуляция. Она меня провоцировала целый день. Постоянно насмехалась, при всех опозорила. А ведь у меня есть мужское достоинство. Впервые Настя так меня довела.
Кохання на виживання-4: на проекте завязалась драка, которую разнимал ведущий / пресс-служба Нового канала
Когда Олег поднял на меня руку, он для меня умер, – грустит Настя. – Не знаю, что должно произойти, чтобы я его простила. Такое поведение сразу отдаляет от человека.
Напомним,