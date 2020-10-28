Дети против звезд-2: Сергей Притула станет Дракулой, а Олег Кензов – скелетом

28 октября 2020 18:00 Юлия Крутиева
Дети против звезд-2: Сергей Притула станет Дракулой, а Олег Кензов – скелетом
Дети против звезд-2: Сергей Притула станет Дракулой, а Олег Кензов – скелетом
пресс-служба Нового канала

На Новый канал пришел любимый праздник детей – Хэллоуин.

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28 октября в 19:00 в шоу «Дети против звезд» юные таланты и их соперники наденут мистические костюмы. Ведущий Сергей Притула примерит образ Дракулы, Олег Кензов – скелета, а Ирина Сопонару и DJ NANA станут владычицами тьмы. 

А какие таланты они покажут зрителям – читайте в эксклюзивном материале для TV.ua.

Танцовщицы на проволоке 

Чтобы принять участие в этом баттле, экс-солистка группы Nikita DJ NANA поборола страх высоты и ежедневно тренировалась ходить по проволоке. Ее сопернице – 12-летней Дарье Очерклевич – трюки на канате даются легко – она может минуту просидеть на шпагате в воздухе. Тем не менее, артистка готова бороться до конца! 

Я привыкла побеждать, – откровенно говорит певица. – Уверена, что наша команда справится с игрой на «отлично».

DJ NANA / пресс-служба Нового канала

Кикбоксеры 

Певец и ведущий «Кохання на виживання» Олег Кензов с 8-ми лет занимается спортом. Поможет ли это ему победить обладательницу Кубка мира, 13-летнюю Марию Панасенко – узнаем уже сегодня.  

У меня сложный баттл – проводить ногами удары на скорость. Не хочется опозориться, – признается Олег Кензов. – Понимаю, что у соперницы есть шансы победить, потому что у меня ноги слабые, да и вообще она крутая.

Певец и ведущий «Кохання на виживання» Олег Кензов / пресс-служба Нового канала

Знатоки Гарри Поттера 

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Актриса «Женского Квартала» Ирина Сопонару 30 раз перечитала книги о юном волшебнике. Поэтому ей достался мистический баттл. Она будет произносить заклинания! Против нее выступит 12-летний Арсен Осипов, который знает больше ста заклинаний из Поттериады, а также собрал коллекцию из 13 волшебных палочек. 

Откуда у меня любовь к Гарри Поттеру? Это же гениальное произведение для взрослых и детей. Здесь и о любви, и о дружбе, и даже о самопожертвовании. Очень крутые книги, рекомендую, – говорит Ирина Сопонару.

Актриса «Женского Квартала» Ирина Сопонару / пресс-служба Нового канала

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Также, по традиции, участников шоу ждут коллективные баттлы. Они будут спасать город от инопланетян, играть в «показуху», отвечать на вопросы викторины и проходить финальную полосу препятствий. Кто окажется круче, умнее, сильнее и быстрее – решит «Мегамозг». 

Напомним, 

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