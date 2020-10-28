Дети против звезд-2: Сергей Притула станет Дракулой, а Олег Кензов – скелетом
На Новый канал пришел любимый праздник детей – Хэллоуин.
А какие таланты они покажут зрителям – читайте в эксклюзивном материале для TV.ua.
Танцовщицы на проволоке
Чтобы принять участие в этом баттле, экс-солистка группы Nikita DJ NANA поборола страх высоты и ежедневно тренировалась ходить по проволоке. Ее сопернице – 12-летней Дарье Очерклевич – трюки на канате даются легко – она может минуту просидеть на шпагате в воздухе. Тем не менее, артистка готова бороться до конца!
Я привыкла побеждать, – откровенно говорит певица. – Уверена, что наша команда справится с игрой на «отлично».
Кикбоксеры
Певец и ведущий «Кохання на виживання» Олег Кензов с 8-ми лет занимается спортом. Поможет ли это ему победить обладательницу Кубка мира, 13-летнюю Марию Панасенко – узнаем уже сегодня.
У меня сложный баттл – проводить ногами удары на скорость. Не хочется опозориться, – признается Олег Кензов. – Понимаю, что у соперницы есть шансы победить, потому что у меня ноги слабые, да и вообще она крутая.
Знатоки Гарри Поттера
Откуда у меня любовь к Гарри Поттеру? Это же гениальное произведение для взрослых и детей. Здесь и о любви, и о дружбе, и даже о самопожертвовании. Очень крутые книги, рекомендую, – говорит Ирина Сопонару.
Напомним,