Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-переводчик?
Сегодня, 26 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей «Супермамы».
26-летняя Наталия воспитывает 7-летнего сына. Девушка работает турецким переводчиком и живет на две страны, поэтому сыну с детства прививает самостоятельность. Мальчик сам гуляет на улице, умеет приготовить себе еду и постирать, и даже сам зарабатывает деньги! Наталия уверена, что так он станет настоящим мужчиной. Согласятся ли с этим соперницы?
Я супермама, потому я ращу в нем настоящего мужчину, - рассказывает героиня. - Я учу его уметь постоять за себя, потому что в жизни ему предстоит пережить много испытаний. Поэтому ему нужно быть сильным.
Напомним,
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