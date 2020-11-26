Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-переводчик?

26 ноября 2020 16:30 Юлия Крутиева
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-переводчик?
Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-переводчик?
пресс-служба

Сегодня, 26 ноября, в 18:00 на СТБ четыре мамы с кардинально разными взглядами на воспитание детей продолжат соревнование за звание лучшей «Супермамы».

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Участницы реалити «Супермама» отправятся в гости друг к другу, проанализируют методы воспитания и атмосферу в семье и выставят оценки соперницам. Также в финале свою оценку поставит и ведущий проекта – Дмитрий Карпачев. 

26-летняя Наталия воспитывает 7-летнего сына. Девушка работает турецким переводчиком и живет на две страны, поэтому сыну с детства прививает самостоятельность. Мальчик сам гуляет на улице, умеет приготовить себе еду и постирать, и даже сам зарабатывает деньги! Наталия уверена, что так он станет настоящим мужчиной. Согласятся ли с этим соперницы? 

Я супермама, потому я ращу в нем настоящего мужчину, - рассказывает героиня. - Я учу его уметь постоять за себя, потому что в жизни ему предстоит пережить много испытаний. Поэтому ему нужно быть сильным.

Супермама 2 сезон: какими методами воспитания удивит мама-переводчик? / пресс-служба
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Кто получит звание «супермама» в этот раз? Смотрите сегодня, в 18:00 на СТБ! 

Напомним,

 

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