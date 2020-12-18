Холостячка: кого выберет Ксения Мишина в финале?
18 декабря 2020 15:55
Юлия Крутиева
Уже сегодня, 18 декабря в 19:00, на СТБ телезрители увидят то, чего так долго ждали - финал проекта «Холостячка»!
Первая украинская Холостячка Ксения Мишина
сделает свой выбор в финале романтического реалити. Но прежде, чем определиться, с кем продолжить строить отношения дальше, – Ксения отправится на последние свидания в проекте.
Леша удивит Ксению экстремальным времяпрепровождением. Он продемонстрирует Холостячке опасный драфт. После чего предложит девушке вместе воспарить под куполом цирка… В свою очередь Саша примет решение побороть страх высоты – вместе с Ксюшей подняться в небо на парапланах. А затем – провести время за романтическим ужином.
Алексей Тригубенко / пресс-служба канала СТБ
Помимо ярких впечатлений от проведенного времени вместе, мужчин и саму Ксению ждет непростое испытание. Ведущий Григорий Решетник предложит им посмотреть видео с взаимными претензиями друг другу. Какие опаски озвучит Ксения Леше и Саше? Что финалисты выскажут в адрес Холостячки?
Взвесив все «за» и «против», проведя с мужчинами незабываемое время вместе, Ксения примет судьбоносное решение.
Есть Леша, в котором я полностью уверена. А есть Саша – здесь и сейчас, – отметит Холостячка.
Александр Эллерт / пресс-служба канала СТБ
Напомним,