Холостячка: кого выберет Ксения Мишина в финале?

Уже сегодня, 18 декабря в 19:00, на СТБ телезрители увидят то, чего так долго ждали - финал проекта «Холостячка»!

Первая украинская Холостячка Ксения Мишина сделает свой выбор в финале романтического реалити. Но прежде, чем определиться, с кем продолжить строить отношения дальше, – Ксения отправится на последние свидания в проекте.

Леша удивит Ксению экстремальным времяпрепровождением. Он продемонстрирует Холостячке опасный драфт. После чего предложит девушке вместе воспарить под куполом цирка… В свою очередь Саша примет решение побороть страх высоты – вместе с Ксюшей подняться в небо на парапланах. А затем – провести время за романтическим ужином.

Алексей Тригубенко / пресс-служба канала СТБ

Помимо ярких впечатлений от проведенного времени вместе, мужчин и саму Ксению ждет непростое испытание. Ведущий Григорий Решетник предложит им посмотреть видео с взаимными претензиями друг другу. Какие опаски озвучит Ксения Леше и Саше? Что финалисты выскажут в адрес Холостячки?

Взвесив все «за» и «против», проведя с мужчинами незабываемое время вместе, Ксения примет судьбоносное решение.

Есть Леша, в котором я полностью уверена. А есть Саша – здесь и сейчас, – отметит Холостячка.

Александр Эллерт / пресс-служба канала СТБ

Напомним,