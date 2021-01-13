Детектив Ренуар: на Интере состоится премьера шестого сезона сериала

В воскресенье, 17 января, в 16:20 на «Интере» выйдет заключительная серия пятого сезона французского сериала «Детектив Ренуар», а сразу после этого – в 17:25 – зрители увидят премьерные серии шестого сезона.

В продолжении сериала мы узнаем, как будут складываться отношения Кандис Ренуар и Антуана Дюма после года разлуки. Во время долгого отсутствия капитана Кандис поняла, что скучает по нему и на самом деле любит его. Спустя год Дюма возвращается в город и сразу же оказывается в ее объятиях. Но развитию их романа мешает новый статус Антуана – теперь его назначили начальником Кандис. Работа или чувства – что возьмет верх в их отношениях?

Кандис чувствует себя униженной, узнав, что Антуан теперь ее босс, – рассказывает о шестом сезоне исполнительница главной роли Сесиль Буа. – А обиженная женщина может быть очень опасна! (Улыбается) Для моей героини эта ситуация невыносима со всех сторон: романтической, профессиональной и иерархической. Кандис будет вести себя так, как и со всеми предыдущими начальниками, – обходить его стороной, делать, что ей вздумается, пытаться испортить положение Антуана, подвергая его опасности и унижая перед товарищами. Но надолго ее не хватит. Ведь это же Антуан, ее Антуан...

Актриса признается, что в шестом сезоне сериала одной из самых сложных была сцена гипноза, после которой главные герои… меняются телами:

Из-за того, что между Кандис и Антуаном нет взаимопонимания, страдает работа отдела. Поэтому руководство решает отправить их к психоаналитику. Тот просит каждого попытаться поставить себя на место другого. А после гипноза Кандис и Антуан действительно оказываются в теле друг друга. Это было круто и страшно одновременно! Я понимала, что успех этого эпизода напрямую зависит от нашей с Рафаэлем игры, а не от сценария. И нам надо было играть друг друга. Особенно забавен капитан Дюма с женскими повадками. Думаю, зрители оценят эти сцены, в которых Антуан будет одет… в свой лучший розовый свитер! (Улыбается)

Но это еще не все сюрпризы шестого сезона. Исполнители главных ролей Сесиль Буа и Рафаэль Ленгле попробовали себя в новом амплуа – создателей детективного сериала. Сесиль приложила руку к написанию сценария нескольких серий, а Рафаэль выступил в качестве режиссера двух первых серий сезона. И если последний остался доволен таким экспериментом, то для Буа это было настоящим испытанием.

Я все же чувствую себя больше актрисой, нежели сценаристом, – признается исполнительница роли Кандис Ренуар. – А вот Рафаэлю работа режиссера пошла на пользу! Оказалось, за камерой он гораздо дисциплинированней, чем в кадре. (Улыбается) Мне понравилось, как он работал с актерами: настоящий лидер, умеющий задать настроение на съемочной площадке. Было видно, что он знал, чего хочет, поэтому мы доверились ему и следовали всем его указаниям. Благодаря его творческому подходу первые серии шестого сезона обрели комедийный уклон. Посмотрев на результат, поняла, что наши эксперименты в итоге себя оправдали.

Для Ленгле это не первый опыт режиссерской работы, и в дальнейшем актер планирует развиваться в этом направлении:

Ранее я работал над более короткими проектами. А в сериале «Детектив Ренуар» мне впервые доверили столь сложные и длительные по времени съемки. Но для меня режиссура кажется вполне закономерным продолжением моей карьеры. Я очень доволен! Чувствую, что нашел новое направление.

Как будут развиваться отношения Кандис Ренуар и Антуана Дюма? Смогут ли они найти общий язык после обмена телами? Смотрите премьеру шестого сезона сериала «Детектив Ренуар» уже в это воскресенье, 17 января, в 17:25 на «Интере».

Напомним,