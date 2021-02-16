Вскрытие покажет-2: на телеканале ICTV стартует новый сезон детективного сериала

16 февраля на телеканале ICTV начнется показ второго сезона детектива «Вскрытие покажет». Это судебно-медицинский детектив о поиске преступников по следам на теле жертв.

Новые серии «Вскрытие покажет» будут показывать со вторника по четверг в 22:30. Первый сезон ленты завершился два года назад, оставив зрителей у открытого финала – главного судмедэксперта Ингу Вилкас похитили.

История расследования необычных преступлений командой Бюро криминальной экспертизы продолжается. Следователь Олег Гончар выезжает на место событий с криминалистом Зиновием, но без судмедэксперта Инги показатели раскрываемости команды резко падают. Заменить исчезнувшую девушку может только специалист такого же высокого класса. И он, кажется, находится – в отдел направлена Яна Гончар. Вовсе не однофамилица, а бывшая жена Олега. Теперь, помимо сложнейших расследований и поисков улик бывшим супругам предстоит понять, кто они друг для друга – напарники или соперники.

Для съемок создали реалистичные манекены для вскрытия, муляжи трупов и силиконовые накладки для имитации ран и порезов. Но не только куклы окажутся под прицелом в прозекторской – изображать трупов будут и настоящие актеры. Всего за 28 серий было загримировано 58 актеров, а работа над созданием их образов занимала по несколько часов. Создатели обещают удивить реалистичной картинкой, но без излишней жестокости в кадре.

Наш сериал без кровожадности. Даже снимая серии о тяжелых преступлениях, не показываем очень жуткие карды. Точечными вкраплениями подаем зрителю детали убийств, изображение тела на общем плане или вскрытия. С первого сезона мы консультируемся с настоящими судмедэкспертами – хотим быть честными со своим зрителем, потому что считаем его умным и стараемся не обманывать, – рассказывает режиссер Алексей Есаков.

Вскрытие покажет-2: на телеканал ICTV стартует новый сезон детективного сериала / пресс-служба канала ICTV

В ролях: Ольга Гришина, Артемий Егоров, Александр Кобзарь, Игорь Портянко, Сергей Сипливый, Михаил Досенко, Тарас Цимбалюк, Валерия Товстолес.

Режиссеры: Антон Скрипец, Алексей Есаков, Сергей Толкушкин и Игорь Висневский. Производством занималась студия «Mamas Film Production».

Не пропустите премьеру детектива «Вскрытие покажет» сегодня, 16 февраля, на телеканале ICTV.

Напомним,