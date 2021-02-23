Таємниці ДНК 3 сезон: герой выпуска не хочет признавать гендерфлюидного сына

Герой 4 выпуска шоу Таємниці ДНК 3 сезон Виктор уверен: сын Никита не может быть его ребенком, ведь у них не совпадают группы крови. Что такое гендерфлюидность, и кем считает себя Никита – мужчиной или женщиной?

Героиня выпуска – 41-летняя Елена с Кропивницкого. Елена воюет с бывшим мужем Виктором 15 лет. Женщина хочет добиться того, чтобы отец признал сына, и взялся за его воспитание. Признается, этим она лишь хочет помочь 18-летнему сыну Никите. Говорит, парень запутался в себе и не знает, мальчик он или девушка. Никита же считает себя флюидом: он может выглядеть и как девушка, и как мальчик.

Виктор же 15 лет назад бросил Елену с сыном, заявив что Никита не его родной сын. Такие выводы мужчина сделал из того, что у него с сыном разные группы крови. Никита любил отца и тяжело переживал с ним разрыв. Долгие года он ждал его возвращения, но этого не произошло. Именно эта травма дества стала толчком к сексуальныим расстройствам ее сына, уверяет Елена. Виноват ли в этом Виктор? И правда ли, что все эти годы он сторонился своего родного сына? Ответ покажет тест ДНК.

«У на все выпуски – важные. Но есть особенные. Этот будет один из таких, потому что он касается не только сердец мам, но и отцов. От всего своего сердца надеюсь, чтобы наши герои не упустят этот шанс найти правду, который им даст проект», – комментирует выпуск ведущая Татьяна Высоцкая.