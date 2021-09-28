Крепостная 3 сезон: канал СТБ объявил дату премьеры легендарной мелодрамы

Телеканал СТБ анонсирует дату старта нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов».

Зрители сериала «Кріпосна. Жадана любов» наконец узнают, какие новые испытания судьба приготовила для Екатерины и других главных героев. Самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан?

Тот день должен был стать самым счастливым в жизни Кати Вербицкой, бывшей крепостной господ Червинских. Она, наконец, получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом. И только над их головами церковный хор спел «Многая лета», неизвестный всадил нож в грудь Андрея и превратил столь желаемое счастье в кошмар всей жизни.

История Петра Червинского начнется с возвращения домой. Сын — самоубийца, имение в чужих руках. Теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать мощь его гнева?

«Кріпосна. Жадана любов» - скоро на СТБ / пресс-служба канала СТБ

Кухарка Павлина уже давно живет чужим счастьем и не надеется на внимание судьбы. Однако на ее пути встретится мужчина, который попытается доказать, что любовь возможна в любом возрасте.

Среди героев, которые должны сыграть важную роль в жизни Екатерины Вербицкой, зрители увидят супругов Безусов. Рогнеда Васильевна и Евгений Антонович Безусы в исполнении Марии Машковой и Федора Лаврова — новые персонажи костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Новый сезон будет богат на харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также появится звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «І будуть люди» Виктор Жданов.

Смотрите с 1 ноября с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

Напомним,