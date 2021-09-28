Крепостная 3 сезон: канал СТБ объявил дату премьеры легендарной мелодрамы

28 сентября 2021 13:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Крепостная 3 сезон: канал СТБ объявил дату премьеры легендарной мелодрамы
«Кріпосна. Жадана любов» - скоро на СТБ
пресс-служба канала СТБ

Телеканал СТБ анонсирует дату старта нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов».

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Зрители сериала «Кріпосна. Жадана любов» наконец узнают, какие новые испытания судьба приготовила для Екатерины и других главных героев. Самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? 

Тот день должен был стать самым счастливым в жизни Кати Вербицкой, бывшей крепостной господ Червинских. Она, наконец, получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом. И только над их головами церковный хор спел «Многая лета», неизвестный всадил нож в грудь Андрея и превратил столь желаемое счастье в кошмар всей жизни.

История Петра Червинского начнется с возвращения домой. Сын — самоубийца, имение в чужих руках. Теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать мощь его гнева? 

«Кріпосна. Жадана любов» - скоро на СТБ / пресс-служба канала СТБ
Кухарка Павлина уже давно живет чужим счастьем и не надеется на внимание судьбы. Однако на ее пути встретится мужчина, который попытается доказать, что любовь возможна в любом возрасте.

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Среди героев, которые должны сыграть важную роль в жизни Екатерины Вербицкой, зрители увидят супругов Безусов. Рогнеда Васильевна и Евгений Антонович Безусы в исполнении Марии Машковой и Федора Лаврова — новые персонажи костюмированной мелодрамы «Крепостная».

Новый сезон будет богат на харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также появится звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «І будуть люди» Виктор Жданов.

Смотрите с 1 ноября с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.

Напомним, 

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СТБ украинские сериалы новости анонсы Крепостная Крепостная 3 сезон

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