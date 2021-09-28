Крепостная 3 сезон: канал СТБ объявил дату премьеры легендарной мелодрамы
Телеканал СТБ анонсирует дату старта нового сезона масштабной костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов».
Тот день должен был стать самым счастливым в жизни Кати Вербицкой, бывшей крепостной господ Червинских. Она, наконец, получила выстраданную свободу и пошла под венец с Андреем Жаданом. И только над их головами церковный хор спел «Многая лета», неизвестный всадил нож в грудь Андрея и превратил столь желаемое счастье в кошмар всей жизни.
История Петра Червинского начнется с возвращения домой. Сын — самоубийца, имение в чужих руках. Теперь, когда разрушено все, чем он дорожил, способно ли хоть что-то сдержать мощь его гнева?
Новый сезон будет богат на харизматичных мужчин, в которых захочется влюбиться. И одного из них сыграет звезда украинского кино Сергей Стрельников. Также появится звезда сериалов «Спіймати Кайдаша» и «І будуть люди» Виктор Жданов.
Смотрите с 1 ноября с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ.
Напомним,