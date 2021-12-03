Холостячка-2: Злату Огневич отвезут в настоящий оазис любви

3 декабря 2021 13:25 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Холостячка-2: Злату Огневич отвезут в настоящий оазис любви
Холостячка 2 сезон Злата Огневич и Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ

Уже сегодня, 3 декабря в 19:00, на СТБ выйдет двенадцатый выпуск самого романтического реалити про любовь «Холостячка».

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Участники проекта «Холостячка-2» устроят для Златы Огневич незабываемые свидания в красивейшем уголке африканского континента – Тунисе. Накал растет с каждым мгновением, ведь на этой неделе Холостячка окончательно решит, кому отдать своё сердце! 

Как пройдет свидание Златы с вернувшимся в проект Ромой Свечкоренко?

Я поняла, что мне очень грустно от того, что весь этот месяц не было Ромы рядом. Я очень рада тому, что он сегодня здесь, – признается Злата.

Роман Свечкоренко / пресс-служба канала СТБ
Сумеет ли пара наверстать упущенное и какое откровение мужчины заставит Холостячку принять окончательное решение – оставлять его на проекте или все же отпустить навсегда? 

Кто из мужчин отвезет девушку в настоящий оазис любви и пробудит ее чувства к себе настолько, что она будет готова обсуждать даже дату предстоящей свадьбы? 

Я вижу, как ему этого хочется, как ему этого не хватает и как часто он говорит о семье, – поделится мыслями Злата.

А с кем она посетит пустынный уголок великолепной Сахары, в котором снимались «Звездные войны» и на себе испытает фантастический экстрим, рассекая песочные горизонты пустыни на квадроцикле? 

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Кто из мужчин поднимет Холостячку высоко в небо и подарит незабываемые эмоции во время полета на парасейлинге? А с кем Злата отправится в подводное путешествие по средиземному морю в поисках невероятной красоты? Какой мужчина, желая покорить сердце Холостячки, заставит ее бояться во время свидания? 

Андрей Задворный / пресс-служба канала СТБ
Кто пройдет тест на совместимость и докажет, что именно он является самым подходящим партнером для жизни Златы? А кто будет увиливать от правды и разочарует Холостячку в шаге от финала?  

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А также – самые романтические предложения руки и сердца от влюбленных мужчин, о которых мечтает практически каждая женщина. Кому же из оставшихся претендентов, Холостячка скажет заветное «ДА» и отдаст свое сердце? Не пропустите самый откровенный выпуск второго сезона! Ведь именно в эту пятницу Холостячка выберет себе спутника для жизни! 

Дмитрий Шевченко / пресс-служба канала СТБ
Напомним, 

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