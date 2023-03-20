«Культурний код»: телеканал «2+2» покаже документальний проєкт

Канал «2+2» підготував новий документальний проєкт «Культурний код».

20 березня о 16:00 на каналі «2+2» відбудеться прем’єра документального проєкту «Культурний код» про те, як культура впливає на долі цілих народів та перетворює одних на сильні, перспективні держави, а інших – на деградуючі диктатури.

Автори документального фільму «Культурний код» проведуть науковий експеримент, аби порівняти культурний досвід, народні традиції, побутові звички й вподобання українських і російських військових та з’ясувати, чому, на перший погляд, такі однакові країни насправді виявилися такими різними. Спираючись на дослідження про вплив культури на мозок, у проєкті спробують дати відповіді на запитання, які з початку повномасштабного вторгнення турбують усіх українців, – з яких причин росіяни так легко погоджуються на варварство в нашій країні, що робить з людини монстра і найголовніше, чи справді кожен із нас здатен на звірства, що коять російські військові.

Наш фільм розглядає культуру в найбільш прикладному сенсі. Хоча висока культура, безумовно, також має свій вплив на людей, в нашому фокусі опинилися ті культурні аспекти, які оточують нас щодня. Це і культура спілкування в родині, і побут, і телепрограми та серіали, які ми дивимося; музика, яку ми щодня слухаємо, масова культура. Наукові методи та дослідження, які допомогли нам наочно побачити вплив культурних явищ на мозкову активність, – не нові. Вже майже пів століття їх використовують у маркетингу, аби правильно вибудовувати стратегії продажу товарів, формулювати закладені у рекламу меседжі. Найбільше вразило те, наскільки швидко мозок людини реагує на культурні явища. Дуже здивував той факт, що фільми, колискові та навіть побутові умови, що нас оточують, здатні, в буквальному сенсі, впливати на розвиток мозку. Найголовніше питання, що цікавило всю команду під час зйомок: чи означає це, що кожен з нас, опинившись у відповідному культурному середовищі, може стати злочинцем? Відповідь на це питання дивіться 20 березня на каналі «2+2», – коментує продюсерка проєкту Тетяна Шуліка.

«Культурний код»: телеканал 2+2 покаже документальний проєкт / пресслужба каналу 2+2

Під час зйомок команді проєкту «Культурний код» вдалося отримати ексклюзивні коментарі російського військовополоненого, який наразі знаходиться в колонії на Львівщині. Крім того, журналісти взяли інтерв’ю у російського солдата-дезертира, який був у складі 64-ї окремої мотострілецької бригади рф, що причетна до звірств у Бучі. Після втечі він виїхав до Іспанії і тепер готується давати свідчення про воєнні злочини росії у Гаазі.

До зйомок проєкту були залучені українська психологиня Анна Кушнерук і перший нейропсихолог-науковець України Богдан Ткач. Крім того, глядачі почують думки міжнародних експертів – хорватської письменниці Славенки Дракулич, яка роками досліджує воєнні злочини в Гаазі, та відомого британського нейропсихолога Девіда Льюїса.

«Культурний код»: телеканал 2+2 покаже документальний проєкт / пресслужба каналу 2+2

Робота над проєктом «Культурний код» тривала чотири місяці. Зйомки проходили в Україні, зокрема на Львівщині, Київщині й Чернігівщині. Також до фільму увійшли матеріали, відзняті в Британії, Іспанії та Португалії.

Нагадаємо,