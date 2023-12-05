Телеканал ICTV 2 запрошує на свято для своїх: з 6 грудня стартує новорічне програмування
До прийдешніх різдвяних і новорічних свят телеканал ICTV2 підготував низку яскравих фільмів та програм. На глядачів чекають багато сюжетів, що підбадьорять і вкотре доведуть: разом серед своїх ми подолаємо все!
У центрі сюжету – новорічні пригоди культових героїв, дільничних Сергія Бондаря та Петра Дзюби, яких глядачі полюбили після серіалу ICTV «Дільничний з ДВРЗ». У новорічну ніч напарники вийдуть на чергування: ловитимуть грабіжників та звільнятимуть заручників. На головних героїв чекають безліч героїчних, а також смішних та романтичних випробувань. Чи впораються вони?
Серед героїв – справжній Святий Миколай, який звертається по допомогу до поліцейських. Окрім запальних пригод, будуть також жарти, гумор і святкова атмосфера.
Цього року все по-новому, і ми саме 6 грудня, в день Святого Миколая, який співпав з Днем ЗСУ, починаємо відлік до Нового року. Всіх секретів нашого новорічного програмування ми поки що не можемо розкрити, але запевняємо, що на глядачів чекають справжні сюрпризи! - розповідає маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.
«Дільничний з ДВРЗ» – серіал про віддалений столичний район ДВРЗ. І про дільничного Сергія Бондаря, чесного і небайдужого, який вступає в нерівну боротьбу за справедливість і порядок з місцевими кримінальними злочинцями.
Прем’єра відбулась у лютому 2020 року на телеканалі ICTV і одразу отримала високі рейтинги та глядацьку любов. Зараз вже знято три сезони.
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