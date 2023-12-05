Телеканал ICTV 2 запрошує на свято для своїх: з 6 грудня стартує новорічне програмування

Телеканал ICTV 2 запрошує на свято для своїх

До прийдешніх різдвяних і новорічних свят телеканал ICTV2 підготував низку яскравих фільмів та програм. На глядачів чекають багато сюжетів, що підбадьорять і вкотре доведуть: разом серед своїх ми подолаємо все!

До свята Миколая, 6 грудня, о 20:00 телеканал ICTV2 покаже запальну комедію «ДВРЗ. Операція “Новий рік”»

У центрі сюжету – новорічні пригоди культових героїв, дільничних Сергія Бондаря та Петра Дзюби, яких глядачі полюбили після серіалу ICTV «Дільничний з ДВРЗ». У новорічну ніч напарники вийдуть на чергування: ловитимуть грабіжників та звільнятимуть заручників. На головних героїв чекають безліч героїчних, а також смішних та романтичних випробувань. Чи впораються вони?

Телеканал ICTV 2 запрошує на свято для своїх / Пресслужба каналу ICTV

Серед героїв – справжній Святий Миколай, який звертається по допомогу до поліцейських. Окрім запальних пригод, будуть також жарти, гумор і святкова атмосфера.

Цього року все по-новому, і ми саме 6 грудня, в день Святого Миколая, який співпав з Днем ЗСУ, починаємо відлік до Нового року. Всіх секретів нашого новорічного програмування ми поки що не можемо розкрити, але запевняємо, що на глядачів чекають справжні сюрпризи! - розповідає маркетинг-директорка телеканалів ICTV та ICTV2 Поліна Толмачова.

Глядачі знов зустрінуться з героями іронічного народного детективного серіалу «Дільничний з ДВРЗ»: крім виконавців головних ролей – акторів В'ячеслав Довженка та Віталія Іванченка, в фільмі з’являться актори Роман Мацюта, Поліна Василина, Ігор Портянко, Володимир Гладкий та ін. Також будуть нові персонажі, яких зіграли Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Сергій Бойко, Олеся Гайова, Володимир Задніпровський та інші.

Телеканал ICTV 2 запрошує на свято для своїх / Пресслужба каналу ICTV

«Дільничний з ДВРЗ» – серіал про віддалений столичний район ДВРЗ. І про дільничного Сергія Бондаря, чесного і небайдужого, який вступає в нерівну боротьбу за справедливість і порядок з місцевими кримінальними злочинцями.

Прем’єра відбулась у лютому 2020 року на телеканалі ICTV і одразу отримала високі рейтинги та глядацьку любов. Зараз вже знято три сезони.

Телеканал ICTV 2 запрошує на свято для своїх / Пресслужба каналу ICTV

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