Посох святого Миколая, ялинки і штучне вогнище.

Улюблені актори

У День святого Миколая, 6 грудня, телеканал ICTV2 покаже комедію «ДВРЗ. Операція «Новий рік» о 20.00! Як створювали новорічний фільм і чим він зацікавить глядачів, читайте у добірці цікавих фактів.

Фільм «ДВРЗ. Операція «Новий рік» – історія про новорічні пригоди улюблених героїв-поліцейських, яких зіграли В’ячеслав Довженко та Віталій Іванченко. Окрім них глядачі побачать й інших старих знайомих, яких втілили Роман Мацюта, Поліна Василина, Ігор Портянко, Маргарита Бахтіна. Також у фільмі знялися такі відомі актори: Тарас Цимбалюк, Зоряна Марченко, Сергій Бойко, Олеся Гайова, Володимир Задніпровський та ін.

«ДВРЗ. Операція «Новий рік»: ТОП-5 цікавих фактів, як створювали новорічну атмосферу фільму / Пресслужба каналу ICTV

Нагадаємо, що перші серії іронічного народного детективу «Дільничний з ДВРЗ» глядачі каналу ICTV побачили в лютому 2020 року. 2023 року відбулася прем’єра третього сезону серіалу.

Посох святого Миколая

З образом святого Миколая (Сергій Бойко) довелося добре попрацювати художникам із костюмів та гриму: цей герой мав відрізнятися і від ряджених самозванців св. Миколаїв, і від звичайних людей. В нього добротна шуба на цигейці, наплічник – адже йому доводиться багато мандрувати. А ще у героя – незвичайна палиця, край якої нагадує… роги оленя. Художники мудрували над цією річчю – бо вона мала бути як магічна і при цьому не дуже привертати увагу.

Святі Миколаї

Це справжній квест – скільки святих Миколаїв глядачі побачать у фільмі? Але в деяких епізодах від їхніх червоних костюмів рябить в очах!

В цій новорічній комедії червоний стане кольором не свята, а злодюжок. За сюжетом грабіжники одягають костюми св. Миколая, щоб змішатися з людьми: адже цей магічний персонаж напередодні свята – це так традиційно.

Серед грабіжників буде дівчина Фаїна (Олеся Гайова): вона перевтілиться на помічницю Миколая і з’явиться в червоному та сріблястому костюмах. А її батько – ватажок грабіжників Карат (Сергій Сипливий) стане справжнім генієм маскування: глядачі побачать його в декількох костюмах, найбільше вражає втілення у багатія.

«ДВРЗ. Операція «Новий рік»: ТОП-5 цікавих фактів, як створювали новорічну атмосферу фільму / Пресслужба каналу ICTV

Сімейне свято і романтика

Персонажі історії планують зустріти Новий рік із близькими: дільничний Петро Дзюба (Віталій Іванченко) мріє про тихе святкування з дружиною Настею (Маргарита Бахтіна), гендиректорка ТРЦ Поліна (Поліна Василина) обіцяє заїхати до татуся – кримінального боса Грача (Роман Мацюта). Навіть крадій Карат іде на діло зі своїми дорослими дітьми. І тільки дільничний Сергій Бондар (В’ячеслав Довженко) поспішає на патрулювання у цю ніч, бо він самотній… Але в цю магічну ніч доля подарує йому шанс на нове кохання. Побачимо, що з цього вийде.

«ДВРЗ. Операція «Новий рік»: ТОП-5 цікавих фактів, як створювали новорічну атмосферу фільму / Пресслужба каналу ICTV

Штучне вогнище і святкові вогники

Кожне приміщення у стрічці прикрашене або ялинкою, або святковими гірляндами – загалом було використано 10 м вогників.

До речі, у фільмі буде і вогонь. Невеличке багаття є у сцені івенту, що розігрують охоронники торгівельного центру. А також вогонь запалає на даху будівлі, його розпалить Бондар. Розкриваємо секрет: це спецефект, штучне вогнище – конструкція, що зроблена нібито з дров з вогником усередині.

«ДВРЗ. Операція «Новий рік»: ТОП-5 цікавих фактів, як створювали новорічну атмосферу фільму / Пресслужба каналу ICTV

Не пропустіть запальну комедію «ДВРЗ. Операція «Новий рік» на телеканалі ICTV2 6 грудня о 20.00!

Нагадаємо,