Черкассы: смотреть фильм онлайн (эфир от 14.10.2020)

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О чем фильм Черкассы от 14.10.2020:

«Черкассы» — украинский художественный фильм режиссера Тимура Ященко об обороне одноименного корабля, минного тральщика, заблокированного российскими войсками в бухте озера Донузлав в марте 2014 во время аннексии Крыма.

Сюжет разворачивается вокруг экипажа минного тральщика «Черкассы», заблокированного российскими войсками во время аннексии Крыма весной 2014-го. Команда корабля в течение трех недель мужественно держала оборону. «Черкассы» стали единственным украинским кораблем, удержавшим украинский флаг на своей мачте.

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