Рецепт любви 1 серия: смотреть онлайн эфир от 20.01.2021
На канале СТБ вышел сериал Рецепты любви. Смотрите онлайн 1 серию Рецепта любви прямо сейчас — онлайн на tv.ua.
В 1 серии вас ждет знакомство с Антоном и Ларисой – молодыми людьми, работающими на одном предприятии. У них служебный роман, который постепенно перерос в мечту о браке. Но оказалось, что Антон не так прост, как показался на первый взгляд. Его семья принадлежит к британскому дворянскому роду. Поэтому наша наивная героиня соврала будущему свекру о своем благородном происхождении. Сэр Эдуард решил незамедлительно вылететь из Лондона для знакомства с мамой Ларисы, которая на самом деле простая деревенская тётка...
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