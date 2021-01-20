Рецепт любви 1 серия: смотреть онлайн эфир от 20.01.2021

20 января 2021 09:40 Александр Кива
Рецепт любви 1 серия: смотреть онлайн эфир от 20.01.2021
Рецепт любви: смотреть онлайн 1 серию
пресс-служба

На канале СТБ вышел сериал Рецепты любви. Смотрите онлайн 1 серию Рецепта любви прямо сейчас — онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 1 серии сериала Рецепт любви

В 1 серии вас ждет знакомство с Антоном и Ларисой – молодыми людьми, работающими на одном предприятии. У них служебный роман, который постепенно перерос в мечту о браке. Но оказалось, что Антон не так прост, как показался на первый взгляд. Его семья принадлежит к британскому дворянскому роду. Поэтому наша наивная героиня соврала будущему свекру о своем благородном происхождении. Сэр Эдуард решил незамедлительно вылететь из Лондона для знакомства с мамой Ларисы, которая на самом деле простая деревенская тётка...

1 серию сериала  Рецепт любви от 20.01.2021 смотрите онлайн на tv.ua.

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