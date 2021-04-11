Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 12.04.2021)
12 апреля на канале 2+2 выйдет 1 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 1 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Во время аварии на немецком химическом комбинате погибают все работники. Департамент криминальной разведки берется за расследование дела. Аналитик Слава, опер Роман и начальник ДКР «Дед» должны сделать все, чтобы склад с химическими веществами не взорвался, но без помощи капитана Трофимова не обойтись. Чтобы освободить опера из тюрьмы, придется пойти на компромисс...
1 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн 15 апреля на сайте tv.ua.