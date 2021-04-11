Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 12.04.2021)

11 апреля 2021 21:25 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 12.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 12.04.2021)
пресс-служба

12 апреля на канале 2+2 выйдет 2 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 2 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите во 2 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Хакеры атакуют компьютерную систему ДКР. Наемники похищают Трофимова с предложением помочь им поймать Толстопята, от рук которого погибла возлюбленная опера. Надзиратель обвиняет Трофимова в побеге, но Дед догадывается, что Артема хотят использовать...

2 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн 15 апреля на сайте tv.ua.

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