Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 20.04.2021)
20 апреля на канале 2+2 выйдет 11 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 11 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
В санатории для людей с ограниченными возможностями происходит пожар, есть жертвы. Департамент криминальной разведки берется за расследование дела и отправляет туда Трофимова с новой «легендой» и инвалидной коляской. В ходе следствия агенты узнают, что за беспомощными больными скрываются безжалостные рецидивисты...
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