Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 20.04.2021)

18 апреля 2021 12:15 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 20.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 11 серию (эфир от 20.04.2021)
пресс-служба

20 апреля на канале 2+2 выйдет 11 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 11 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 11 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

В санатории для людей с ограниченными возможностями происходит пожар, есть жертвы. Департамент криминальной разведки берется за расследование дела и отправляет туда Трофимова с новой «легендой» и инвалидной коляской. В ходе следствия агенты узнают, что за беспомощными больными скрываются безжалостные рецидивисты...

11 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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