Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 26.04.2021)
26 апреля на канале 2+2 выйдет 17 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 17 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
Новое задание ДКР — опека над 16-летним сыном бизнесмена, который планирует выиграть международный тендер на изготовление оружия и чуть не погибает от руки снайпера. Трофимов отправляется в скаутский лагерь в роли инструктора по выживанию. Даже под наблюдением опера парню грозит опасность.
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