Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 26.04.2021)

24 апреля 2021 21:36 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 26.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 17 серию (эфир от 26.04.2021)
пресс-служба

26 апреля на канале 2+2 выйдет 17 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 17 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 17 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Новое задание ДКР — опека над 16-летним сыном бизнесмена, который планирует выиграть международный тендер на изготовление оружия и чуть не погибает от руки снайпера. Трофимов отправляется в скаутский лагерь в роли инструктора по выживанию. Даже под наблюдением опера парню грозит опасность.

17 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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