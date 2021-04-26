Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 28.04.2021)

26 апреля 2021 07:00 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 28.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 28.04.2021)
пресс-служба

28 апреля на канале 2+2 выйдет 21 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 21 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 21 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

В лесу Венгрии неподалеку от границы убивают четырех человек. Жертвы — гастарбайтеры, которые едут в Европу на заработки через различные агентства. Роман работает под прикрытием в качестве клиента одной из таких компаний. В ходе операции опер теряет сознание от наркотического приступа. Все клиенты агентства могут умереть от передозировки...

21 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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