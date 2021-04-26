Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 21 серию (эфир от 28.04.2021)
28 апреля на канале 2+2 выйдет 21 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 21 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
В лесу Венгрии неподалеку от границы убивают четырех человек. Жертвы — гастарбайтеры, которые едут в Европу на заработки через различные агентства. Роман работает под прикрытием в качестве клиента одной из таких компаний. В ходе операции опер теряет сознание от наркотического приступа. Все клиенты агентства могут умереть от передозировки...
21 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.