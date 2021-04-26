Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 22 серию (эфир от 28.04.2021)
28 апреля на канале 2+2 выйдет 22 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 22 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.
В городе воюют две криминальные группировки. К этой войне причастны известные блогеры, которые все фиксируют на камеру. Славик работает под прикрытием в качестве оператора уголовных стримов и узнает все махинации блогерской тусовки. Возникает вопрос: стримеры просто появляются первыми на месте событий или сами являются преступниками?
22 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.