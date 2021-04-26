Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 23 серию (эфир от 29.04.2021)

26 апреля 2021 11:15 Александр Кива
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 23 серию (эфир от 29.04.2021)
Опер по вызову 5 сезон: смотреть онлайн 23 серию (эфир от 29.04.2021)
пресс-служба

29 апреля на канале 2+2 выйдет 23 серия сериала Опер по вызову 5 сезон. 23 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 23 серии сериала Опер по вызову 5 сезон:

Неизвестные обстреливают колонну военных грузовиков. Министерство обороны обращается к ДКР, но ответ на вопрос о грузе остается государственной тайной. Трофимов с «легендой» охранника работает на военном складе, где находит наркотики. Работники-контрабандисты пытаются «слить» опера.

23 серию сериала Опер по вызову 5 сезон смотрите онлайн скоро на сайте tv.ua.

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