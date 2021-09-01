Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 1 серию от 30.08.2021

30 августа на канале НЛО TV вышла 1 серия сериала Заряженные 3 сезон. 1 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 1 серии сериала Заряженные 2 сезон

В первой серии Бодя Мажор получает известие о гибели своего отца – олигарха Петра Добровского. По завещанию, Богдан становится единственным наследником всей бизнес-империи отца. Вот только, чтобы получить деньги, он должен выполнить совсем непростое условие – в ограниченные сроки заработать миллион. В этом ему берутся помочь друзья, ранее потерявшие свои сверхспособности. Теперь компания принимает решение вновь «зарядиться», но не совсем осознает последствия своих действий…

1 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.