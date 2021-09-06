Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 10 серию от 03.09.2021

3 сентября на канале НЛО TV вышла 10 серия сериала Заряженные 3 сезон. 10 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 10 серии сериала Заряженные 2 сезон

После неудачного пранка по телефону над руководителем охранного агентства, у Валеры появляются серьезные проблемы, которые он намерен радикально разрешить. Вот только в результате это приводит к непредсказуемым последствиям…

Также в новой серии Оксана и Николь помогают Андрею научиться качественно использовать свою сверхспособность. В результате этого он открывает для себя множество новых умений и даже применяет их в нестандартной ситуации.

10 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.