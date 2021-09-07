Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 11 серию от 06.09.2021

6 сентября на канале НЛО TV вышла 11 серия сериала Заряженные 3 сезон. 11 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 11 серии сериала Заряженные 2 сезон

Влюбленные Валера и Оксана ищут место для уединения. И поскольку в гараже их постоянно беспокоят друзья, они направляются к Оксане домой. Ведь квартира пуста, а бабушка обещала прийти с театра после восьми. Но по закону подлости, Татьяна Германовна возвращается домой раньше, и ситуация приобретает свершено неожиданный исход.

Параллельно Николь пытается обратить на себя внимание Богдана, который постоянно «залипает» в приставке. И поскольку парень слишком увлечен игрой, его возлюбленной приходится прибегнуть к радикальным мерам…

11 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.