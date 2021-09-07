Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 12 серию от 06.09.2021

6 сентября на канале НЛО TV вышла 12 серия сериала Заряженные 3 сезон. 12 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 12 серии сериала Заряженные 2 сезон

У Андрея появляется проблема: в последнее время он не может контролировать свою сверхспособность. Теперь она проявляется непроизвольно, и парень попросту боится, что однажды не сможет быть самим собой. На помощь ему приходит Валера, вместе с которым они находят путь к решению ситуации. Однако путь этот оказывается тернистым и даже травмоопасным.

В то же время Богдан выкладывает очередное видео на YouTube-канал. Но со временем оказывается, что на видео попало нечто, чего никто не должен был видеть… О решении непростых ситуаций с юмором – в новой серии ситкома!

12 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.