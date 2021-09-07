Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 13 серию от 07.09.2021

7 сентября на канале НЛО TV вышла 13 серия сериала Заряженные 3 сезон. 13 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 13 серии сериала Заряженные 2 сезон

Николь считает, что ее парню Богдану не нравится, как она готовит, и каждый раз, пробуя ее новые блюда, он попросту врет о том, что это вкусно. Этим переживанием она делится с Оксаной, которая подает ей интересную идею на счет того, как можно вывести Бодю на чистую воду.

В то же время Валера и Оксана пытаются отснять фитнес-влог, который мог бы получить хорошие просмотры на YouTube. Но удастся ли им воплотить намеченные планы в жизнь? Об этом и не только – в новой серии «Заряженных»!

13 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.