Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 19 серию от 10.09.2021

10 сентября на канале НЛО TV вышла 19 серия сериала Заряженные 3 сезон. 19 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

Смотрите в 19 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания «заряженных» до сих пор пытается заработать миллион, чтобы наследство олигарха Добровского все-таки перешло к Богдану. Но друзья понимают, что до конца обусловленного завещанием срока, у них осталось очень мало времени, и нужен верный способ оперативно заполучить деньги. Потому Богдан, Николь, Андрей и Оксана решают придумать абсолютно новый формат для своего YouTube-канала, который, по их мнению, должен просто разорвать сеть! В то же время Валера наперекор друзьям идет совсем другим путем… Удастся ли ребятам заработать необходимую сумму, или же проигрыш не за горами?

19 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.