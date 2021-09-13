Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 19 серию от 10.09.2021

13 сентября 2021 10:16 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 19 серию от 10.09.2021
Заряженные 3 сезон: смотреть онлайн 19 серию от 10.09.2021
пресс-служба

10 сентября на канале НЛО TV вышла 19 серия сериала Заряженные 3 сезон. 19 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 19 серии сериала Заряженные 2 сезон

Компания «заряженных» до сих пор пытается заработать миллион, чтобы наследство олигарха Добровского все-таки перешло к Богдану. Но друзья понимают, что до конца обусловленного завещанием срока, у них осталось очень мало времени, и нужен верный способ оперативно заполучить деньги. Потому Богдан, Николь, Андрей и Оксана решают придумать абсолютно новый формат для своего YouTube-канала, который, по их мнению, должен просто разорвать сеть! В то же время Валера наперекор друзьям идет совсем другим путем… Удастся ли ребятам заработать необходимую сумму, или же проигрыш не за горами?

19 серию 3 сезона сериала Заряженные смотрите онлайн на tv.ua.

 

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